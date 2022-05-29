По неподтвержденной информации, Давид Касаткин умер по дороге в СИЗО Грозного

По неподтвержденной информации, член националистического батальона "Азов"* Давид Касаткин с позывным "Химик" умер.

Как сообщают социальные сети, скончался он по дороге в СИЗО Грозного. Также инсайдеры информируют, что у него якобы остановилось сердце.

Напомним, Касаткин в соцсетях угрожал российским военнослужащим и политическим деятелям. Особо он "отличился", когда в одном из своих посланий обещал расправиться с матерью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Также угрозы Касаткина касались и семьи лидера Чечни.

Позже сообщалось, что националиста "Азова"* отправят в Грозный для проведения следственных мероприятий.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.