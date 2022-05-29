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Автор Дмитрий Плотников

Апты Алаудинов показал пленных офицеров ВСУ, брошенных нацбатами умирать

Силовые структуры

Ответственный за луганское направление специальной операции России на Украине помощник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов каждый день докладывает о достижениях батальона "Ахмат".

Апты Алаудинов показал пленных офицеров ВСУ, брошенных нацбатами умирать

Сейчас группировка занимается зачисткой города Северодонецка.

Алаутдинов рассказал о двух боевиках ВСУ, которых нацисты сперва под угрозой смерти послали в самое "пекло", а когда сами сбежали вглубь, бросили умирать.

Пленные офицеры рассказали, как они попали в плен: сдаваться они боялись (думали, что сразу расстреляют), и их пришлось захватывать российским бойцам, в результате чего один из них и получил "фингалы", как выразился Алаутдинов.

ВСУшники Роман Панченко и Илья Масличенко признались, что нацисты "Айдара"* и "Правого сектара"* бросили их.

"А что до фингалов, Апты, тут нечего извиняться. Мы все знаем, что оба синяка пленный сам заработал случайно, наступив на грабли, аккурат в тот момент, когда выходил из окруженного здания. Ну с кем не бывает. До свадьбы заживёт. Главное, жив. Я думаю, практически все представители украинской армии предпочтут синяки вместо пуль", — подытожил Рамзан Кадыров.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.

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Апты Алаудинов показал пленных офицеров, брошенных нацистами умирать
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы рамзан кадыров
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