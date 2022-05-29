Ответственный за луганское направление специальной операции России на Украине помощник главы Чеченской Республики Апты Алаудинов каждый день докладывает о достижениях батальона "Ахмат".
Сейчас группировка занимается зачисткой города Северодонецка.
Алаутдинов рассказал о двух боевиках ВСУ, которых нацисты сперва под угрозой смерти послали в самое "пекло", а когда сами сбежали вглубь, бросили умирать.
Пленные офицеры рассказали, как они попали в плен: сдаваться они боялись (думали, что сразу расстреляют), и их пришлось захватывать российским бойцам, в результате чего один из них и получил "фингалы", как выразился Алаутдинов.
ВСУшники Роман Панченко и Илья Масличенко признались, что нацисты "Айдара"* и "Правого сектара"* бросили их.
"А что до фингалов, Апты, тут нечего извиняться. Мы все знаем, что оба синяка пленный сам заработал случайно, наступив на грабли, аккурат в тот момент, когда выходил из окруженного здания. Ну с кем не бывает. До свадьбы заживёт. Главное, жив. Я думаю, практически все представители украинской армии предпочтут синяки вместо пуль", — подытожил Рамзан Кадыров.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.