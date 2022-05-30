Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что освобождение городов Северодонецка и Лисичанска позволит осуществить успешное наступление на Славянск и Краматорск. По его словам, в Северодонецке несколько тысяч солдат украинской армии находятся под угрозой окружения.
Успешное взятие Северодонецка и Лисичанска завершит освобождение территории всей Луганской Народной Республики. Однако взятие под контроль этих населённых пунктов не будет лёгким.
"Из жилой застройки ВСУ выбьют, но в Северодонецке обширная промзона, за которую те могут попробовать зацепиться. Чтобы развить наступление на Лисичанск, ещё потребуется преодолеть Северский Донец, мосты через который разрушены или сильно повреждены", — отметил он в беседе с "Известиями".
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.