Шурыгин: освобождение Северодонецка несёт стратегическую важность в ходе СВО

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что освобождение городов Северодонецка и Лисичанска позволит осуществить успешное наступление на Славянск и Краматорск. По его словам, в Северодонецке несколько тысяч солдат украинской армии находятся под угрозой окружения.

Успешное взятие Северодонецка и Лисичанска завершит освобождение территории всей Луганской Народной Республики. Однако взятие под контроль этих населённых пунктов не будет лёгким.