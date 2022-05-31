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Автор Дмитрий Плотников

Сатанист и неонацист: Давида Касаткина, убивавшего пленных, ждёт суровая кара

Силовые структуры

"Азовец"* Давид Касаткин прославился пытками военных РФ, оскорблениями верующих и угрозами семье Рамзана Кадырова.

Сатанист и неонацист: Давида Касаткина, убивавшего пленных, ждёт суровая кара

Командир взвода — 25-летний Касаткин — стал известен в первые дни СВО. В соцсетях он публиковал кадры убийств и оскорблял верующих.

В бункерах "Азовстали" Касаткин сперва излучал уверенность — написал пост, где обещал убить Кадырова и расправиться с его близкими. Но, поняв, что плен неминуем, он тщательно зачистил соцсети.

Когда "Химик" вышел сдаваться, его сразу же опознали по татуировкам. К примеру, рисунок на его большом пальце засветился в видео, где допрашивали военнопленного.

"Докури и рассказывай", — за кадром в том ролике слышен голос Касаткина.

У бойца РФ были скручены руки и завязаны глаза. Позже ВС РФ обнаружат его труп. Солдата жестоко пытали: всё тело было в кровоподтёках.

Ещё есть кадры, где при его участии добили выстрелом в живот раненого танкиста из Донбасса, смерть ополченца даже вызвала смех нацистов. Ещё есть видео, где Касаткин глумился над российскими символами.

Все друзья "Химика" были нацистами. С ними он не только "кидал зиги", но и глумился над иконами. А наколки на теле говорят о том, что Касаткин сатанист.

В 18 лет он пошёл в армию, а позже записался в "Азов"*, где участвовал в карательных операциях. Его рвение отметили — ему выделили служебное жильё и доверили взвод. В 2018–2021 гг. нациста обучали инструкторы НАТО, чем он гордился.

Сейчас боевик в руках российских силовиков. По некоторой информации, его доставили в СИЗО на Северном Кавказе. Можно не сомневаться, что "Химик" ответит за всё.

И кара будет суровой. Но справедливой.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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