КП посоветовал бойцам ВСУ "потерпеть", если их "располовинят" солдаты ВС РФ

В Сети появился очередной "репортаж" украинского военного. Солдат прижимается к стенке окопа и описывает сложившуюся ситуацию. После чего он принимает решение связаться с командным пунктом и попросить о помощи. Его сослуживец говорит в рацию, что сейчас придут российские военные и "располовинят нас".

"Принял! Потерпи", — раздаётся в ответ.

После этого солдаты начинают отшучиваться над ответом военного командования.