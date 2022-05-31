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Автор Мария Карева

КП посоветовал бойцам ВСУ "потерпеть", если их "располовинят" солдаты ВС РФ

Силовые структуры

В Сети появился очередной "репортаж" украинского военного. Солдат прижимается к стенке окопа и описывает сложившуюся ситуацию. После чего он принимает решение связаться с командным пунктом и попросить о помощи. Его сослуживец говорит в рацию, что сейчас придут российские военные и "располовинят нас".

"Принял! Потерпи", — раздаётся в ответ.

После этого солдаты начинают отшучиваться над ответом военного командования.

"Потерпи?… Да тут снаряды летают…", — недоумевают украинцы.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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