В Сети появился очередной "репортаж" украинского военного. Солдат прижимается к стенке окопа и описывает сложившуюся ситуацию. После чего он принимает решение связаться с командным пунктом и попросить о помощи. Его сослуживец говорит в рацию, что сейчас придут российские военные и "располовинят нас".
"Принял! Потерпи", — раздаётся в ответ.
После этого солдаты начинают отшучиваться над ответом военного командования.
"Потерпи?… Да тут снаряды летают…", — недоумевают украинцы.
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Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.