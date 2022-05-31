Украинская армия несколько раз предпринимала попытки контратаки в Херсонской области. Однако все их усилия оказались напрасны. Командование ВСУ попыталось объяснить провалы в регионе, заявив о наличии высокоточного секретного оружия, которое якобы есть у российской армии. Речь идёт о так называемых "прыгающих" минах ПТКМ-1Р. Они получили такое название из-за способности уничтожать крыши танковых башен.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал в интервью Pravda.Ru заявления украинского командования и отметил, что эти мины действительно были приняты на вооружение российской армии два года назад. Эксперт сообщил, что ПТКМ-1Р являются сложнейшим электронным механизмом, который связан с мощным взрывчатым веществом.
"Этот препарат вставляется в землю и реагирует на вибрацию земли. Если танк едет, то микрофон поворачивается в сторону гудящего танка или БТР. Как только он определяет, что это танк или БТР, срабатывает специальный механизм, мина выстреливает на высоту 30 метров. Потом электронным глазом ищет эту цель и стремительно падает, как ястреб, на танк или на БТР и взрывается. Да, такая мина есть", — объяснил Баранец.
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