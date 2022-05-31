EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Мария Карева

Баранец объяснил принцип работы "секретных прыгающих" мин ВС РФ

Силовые структуры

Украинская армия несколько раз предпринимала попытки контратаки в Херсонской области. Однако все их усилия оказались напрасны. Командование ВСУ попыталось объяснить провалы в регионе, заявив о наличии высокоточного секретного оружия, которое якобы есть у российской армии. Речь идёт о так называемых "прыгающих" минах ПТКМ-1Р. Они получили такое название из-за способности уничтожать крыши танковых башен.

Баранец объяснил принцип работы "секретных прыгающих" мин ВС РФ

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал в интервью Pravda.Ru заявления украинского командования и отметил, что эти мины действительно были приняты на вооружение российской армии два года назад. Эксперт сообщил, что ПТКМ-1Р являются сложнейшим электронным механизмом, который связан с мощным взрывчатым веществом.

"Этот препарат вставляется в землю и реагирует на вибрацию земли. Если танк едет, то микрофон поворачивается в сторону гудящего танка или БТР. Как только он определяет, что это танк или БТР, срабатывает специальный механизм, мина выстреливает на высоту 30 метров. Потом электронным глазом ищет эту цель и стремительно падает, как ястреб, на танк или на БТР и взрывается. Да, такая мина есть", — объяснил Баранец.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу херсонская область
Новости
Баранец объяснил принцип работы "секретных прыгающих" мин ВС РФ
В Башкирии начали переживать из-за холеры: принимаются меры профилактики
Guardian: беженцев с Украины не пускают в Великобританию из-за визовых правил
Политолог Корнилов уличил Financial Times во лжи о Путине
Беглова призвали выйти на борьбу с крысами
Sina: Россия выиграла еще один раунд "войны" за курс рубля
Китай договаривается с Волгоградской областью о торговле
Проект "Финансовая культура" от Банка РФ поможет защититься от мошенников
Верховная Рада Украины сняла омбудсмена Денисову с поста за фейки
Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ за спецоперацию на Украине
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Людмила Черткова Эксперты сомневаются, что Украина сможет себя прокормить Людмила Черткова Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг хранит воспоминания по принципу картотеки Ирина Шлионская
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Мир. Новости мира
Le Figaro: Украина выстоит перед Россией, если Путин не объявит мобилизацию
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Силовые структуры
CNN: боевики ВСУ назвали себя пушечным мясом и заявили, что обречены на смерть
Последние материалы
Политолог Корнилов уличил Financial Times во лжи о Путине
США выделили деньги на "укрепление гражданской активности" в Сербии
Беглова призвали выйти на борьбу с крысами
Клематис, плющ, ипомея и другие вьющиеся растения как оригинальные украшения сада
Sina: Россия выиграла еще один раунд "войны" за курс рубля
На Западе ищут "тайных" помощников России в обходе санкций
Китай договаривается с Волгоградской областью о торговле
Проект "Финансовая культура" от Банка РФ поможет защититься от мошенников
Сказочные текстуры: шесть главных причин выращивать хвойные деревья на даче
Верховная Рада Украины сняла омбудсмена Денисову с поста за фейки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников