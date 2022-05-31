Русские увидели настоящую цивилизацию только на Украине, а сами якобы живут в грязи.
Об этом сообщил главарь подшефной СБУ нацистской организации С14 Евгений Карась.
Он уверен, что они в СВО наступают и всё это должно закончиться демилитаризацией и декоммунизацией России, а также убеждён, что украинцы дойдут до Кремля и перекрасят красные стены в жёлто-синий цвет. Свой рассказ он дополнил отношением к русским.
"Русскому люмпену" погибнуть на Украине — лучший вариант, говорит Карась.
"Тут земля чище, чем его квартира, его свинарник. Эта публика, благодаря войне с нами, прикоснулась к культуре. То есть, когда наши снаряды по ним прилетают, то они наконец, видят хоть что-то высокотехнологическое придуманное нормальным человеком", — заявляет абсолютно серьёзно лидер С14.
По его словам, он не расценивает русских, как людей.
"Я понимаю, и это без всяких шуток, что нам боженька велел убрать это какое-то недоразумение на Земле, чтобы сделать следующий шаг в эпоху без этого средневековья. Это даже не средневековье, не знаю, что это такое, если бы я был религиозным человеком, я бы верил, что это пришествие какого-то антихриста, и сейчас мы с ним воюем", — подытожил нацист Карась.
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Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.