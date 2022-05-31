Неонацист Карась: "Надо очистить планету от русских"

Русские увидели настоящую цивилизацию только на Украине, а сами якобы живут в грязи.

Об этом сообщил главарь подшефной СБУ нацистской организации С14 Евгений Карась.

Он уверен, что они в СВО наступают и всё это должно закончиться демилитаризацией и декоммунизацией России, а также убеждён, что украинцы дойдут до Кремля и перекрасят красные стены в жёлто-синий цвет. Свой рассказ он дополнил отношением к русским.

"Русскому люмпену" погибнуть на Украине — лучший вариант, говорит Карась.

"Тут земля чище, чем его квартира, его свинарник. Эта публика, благодаря войне с нами, прикоснулась к культуре. То есть, когда наши снаряды по ним прилетают, то они наконец, видят хоть что-то высокотехнологическое придуманное нормальным человеком", — заявляет абсолютно серьёзно лидер С14.

По его словам, он не расценивает русских, как людей.