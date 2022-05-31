Войска ДНР отразили атаку под Ясиноватой, ВСУ потеряли до 40 боевиков и танки

Войска ДНР отразили атаку Вооружённых сил Украины под Ясиноватой. Противник потерял около 40 боевиков и танки.

Об этом сообщил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин.

Бойцами Донецкой Народной Республики отражена атака ВСУ в районе Новобахмутовки с направления Розовки, сообщили в Народной милиции ДНР.

Умелыми действиями бойцов объединённых сил уничтожены до 40 человек личного состава, два танка Т-64 и БМП бандеровцев. Союзные силы также смогли оттеснить врага от "Агрофермы" у населённого пункта Новолуганское под Светлодарском.

Тем временем из Северодонецка пришла информация о том, что под контроль Армии России и Народной милиции ЛНР перешла северная, восточная и центральная части города.

Зачистка от боевиков ВСУ проведена на 85% территории ранее освобождённых кварталов.