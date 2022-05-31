Кадыров заявил об освобождении Северодонецка

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы завершили тотальную зачистку Северодонецка.

"Враг в городе повержен. Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов", — сообщил Кадыров.

В понедельник, 20 мая Как вчера помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов отмечал, что в Северодонецке осталось зачистить 15-17% жилого сектора.

Ранее в интервью для BBC бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер сказал, что российская армия совершила стратегическую ошибку, "бросив все силы" на Северодонецк. По его мнению, взятие города мало что даст России и лишь "обескровит" Вооружённые силы РФ и ЛДНР. Теперь стало ясно, что Волкер был недостаточно хорошо осведомлён о ходе спецоперации или делал выводы на основе фейков в западных средствах массовой информации.