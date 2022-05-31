EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Кадыров заявил об освобождении Северодонецка

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы завершили тотальную зачистку Северодонецка.

Кадыров заявил об освобождении Северодонецка

"Враг в городе повержен. Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов", — сообщил Кадыров.

В понедельник, 20 мая Как вчера помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов отмечал, что в Северодонецке осталось зачистить 15-17% жилого сектора.

Ранее в интервью для BBC бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер сказал, что российская армия совершила стратегическую ошибку, "бросив все силы" на Северодонецк. По его мнению, взятие города мало что даст России и лишь "обескровит" Вооружённые силы РФ и ЛДНР. Теперь стало ясно, что Волкер был недостаточно хорошо осведомлён о ходе спецоперации или делал выводы на основе фейков в западных средствах массовой информации.

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина рамзан кадыров
Новости
Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий
Аналитики США предложили Киеву план контрнаступления из трёх пунктов
Степные пожары в Хакасии растянулись на шесть километров
Кадыров заявил об освобождении Северодонецка
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Войска ДНР отразили атаку под Ясиноватой, ВСУ потеряли до 40 боевиков и танки
ЛНР: ёмкость с химикатами взорвали украинские военные при отступлении
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
"Показали пример героизма": на Украине погибли трое военнослужащих из Омска
Ветеран "Альфы" о судьбе "азовцев"*: смертная казнь или восстановительные работы
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Людмила Черткова Эксперты сомневаются, что Украина сможет себя прокормить Людмила Черткова Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Последние материалы
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
"Показали пример героизма": на Украине погибли трое военнослужащих из Омска
Ветеран "Альфы" о судьбе "азовцев"*: смертная казнь или восстановительные работы
Приморский фермер, выигравший грант, похвастался современным коровником
Монтян: ресурсы на исходе — Запад ляжет быстрее, чем Россия
Силам ВСУ перебиты поставки боеприпасов на лисичанском направлении
Астрологический прогноз для Львов на июнь 2022 года
СБУ вербует всех членов иностранных делегаций, прибывающих на Украину
Панин заявил, что Газманов, Дюжев и Пригожин оказались в "сточной канаве"
WSJ засомневалось, что Байден действительно хочет победы Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников