В боях за Донбасс ВСУ впервые применили Т-84У "Оплот", который сами украинские военные называют "трактором" и "танком-инвалидом".
Боевая машина Т-84У "Оплот" стала первой разработкой конструкторов независимой Украины. Вооружённый 125-мм орудием и 7,62-мм спаренным пулемётом ПКТ, танк почти за 30 лет так и не смог пройти испытания, а потому официально не принят на вооружение ВСУ.
Курсанты танковых училищ использовали переданные в войска машины в виде пособий, когда обучались буксировать неисправную бронетехнику.
Несмотря на все усилия создателей, система управления огнём (СУО) так и не была доведена "до ума". За это Т-84У "Оплот" и получил свои обидные прозвища в украинской армии.
Главным достижением машины стало участие в европейских соревнованиях танковых экипажей Strong Europe Tank Challengе-2018. Тогда команда ВСУ заняла последнее место.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.