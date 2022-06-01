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Автор Антон Уткин

В Донбассе впервые замечен украинский "танк-инвалид" Т-84У "Оплот"

Силовые структуры

В боях за Донбасс ВСУ впервые применили Т-84У "Оплот", который сами украинские военные называют "трактором" и "танком-инвалидом".

В Донбассе впервые замечен украинский "танк-инвалид" Т-84У "Оплот"

Боевая машина Т-84У "Оплот" стала первой разработкой конструкторов независимой Украины. Вооружённый 125-мм орудием и 7,62-мм спаренным пулемётом ПКТ, танк почти за 30 лет так и не смог пройти испытания, а потому официально не принят на вооружение ВСУ.

Курсанты танковых училищ использовали переданные в войска машины в виде пособий, когда обучались буксировать неисправную бронетехнику.

Несмотря на все усилия создателей, система управления огнём (СУО) так и не была доведена "до ума". За это Т-84У "Оплот" и получил свои обидные прозвища в украинской армии.

Главным достижением машины стало участие в европейских соревнованиях танковых экипажей Strong Europe Tank Challengе-2018. Тогда команда ВСУ заняла последнее место.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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