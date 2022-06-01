Украинский президент Владимир Зеленский обратился к критикам, которые пытаются "подгонять" ВСУ.
Лидер Незалежной заявил, что в отличие от Москвы, Киев якобы ценит жизнь людей и поэтому боевики в последнее время всё время отступают.
"Хочу обратиться к тем на Украине, кто пытается "подгонять" вооружённые силы государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов... Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит, прежде всего, каждую жизнь... Это аксиома", — рассказывает глава Зеленский.
По его словам, необходимо набраться терпения, потому что ВСУ, Нацгвардия, разведчики, оставляя подконтрольные города и сёла, тем самым "постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов".
Также президент Украины убеждает всех, что ситуацию надо оценивать комплексно и не по одному участку, а "по всему фронту".
Плюс ко всему, он очень просит всех украинцев не распространять панические настроения и не пугать и без того напуганные войска ВСУ.
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