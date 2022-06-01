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Автор Максим Александров

Военкор Поддубный: ВСУ потеряли 90 человек под Харьковом за несколько часов

Силовые структуры

ВСУ понесли максимальные потери на севере Харьковской области с того момента, когда российские войска на некоторых участках отошли к границе РФ. Всего за несколько часов противник потерял убитыми не менее 90 человек. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военкор Поддубный: ВСУ потеряли 90 человек под Харьковом за несколько часов

Репортёр пишет, что ударами с воздуха боевики нацформирований были уничтожены в районе населённого пункта Циркуны. Также была подавлена активность ВСУ западнее Старого Салтова, удар был нанесён в районе селения Шестаково.

В этом квадрате украинские подразделения передвигались по одной из дорог в направлении Печенежского водохранилища, по которому на сегодняшний день проходит линия соприкосновения.

"По поступающим данным, в общей сложности, за несколько часов на севере Харьковщины противник потерял убитыми не менее 90 человек", — заметил журналист.

Ранее украинский военный рассказал жене, что от их батальона осталось всего 150 человек.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия харьков украина
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