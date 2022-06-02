Бескидский железнодорожный туннель попал под ракетные удары российской армии. По данному пути страны коллективного Запада поставляли на Украину вооружение в качестве военной помощи.
"С мест подтверждаются ракетные удары — в Стрыйском районе Львовской области. Крупный железнодорожный узел расположен в Стрые, сразу на пять направлений. И недалеко сам Бескидский туннель", — написал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию о том, что Воздушно-космические силы России нанесли удары крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному туннелю, который проходит через Карпаты в Львовской области. Он отметил, что туннель частично разрушен.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.