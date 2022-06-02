Поддубный: ВКС РФ ударили по каналу поставок западного оружия на Украину

Бескидский железнодорожный туннель попал под ракетные удары российской армии. По данному пути страны коллективного Запада поставляли на Украину вооружение в качестве военной помощи.

"С мест подтверждаются ракетные удары — в Стрыйском районе Львовской области. Крупный железнодорожный узел расположен в Стрые, сразу на пять направлений. И недалеко сам Бескидский туннель", — написал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию о том, что Воздушно-космические силы России нанесли удары крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному туннелю, который проходит через Карпаты в Львовской области. Он отметил, что туннель частично разрушен.