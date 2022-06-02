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Поддубный: ВКС РФ ударили по каналу поставок западного оружия на Украину
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Автор Мария Карева

Поддубный: ВКС РФ ударили по каналу поставок западного оружия на Украину

Силовые структуры

Бескидский железнодорожный туннель попал под ракетные удары российской армии. По данному пути страны коллективного Запада поставляли на Украину вооружение в качестве военной помощи.

"С мест подтверждаются ракетные удары — в Стрыйском районе Львовской области. Крупный железнодорожный узел расположен в Стрые, сразу на пять направлений. И недалеко сам Бескидский туннель", — написал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил информацию о том, что Воздушно-космические силы России нанесли удары крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному туннелю, который проходит через Карпаты в Львовской области. Он отметил, что туннель частично разрушен.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
антон геращенко евгений поддубный
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