Пинчук: ВСУ минируют все важные направления СВО, так как не планируют контратак

По словам экс-министра безопасности ДНР, командира подразделения спецотряда "Центр" Андрея Пинчука, продвижение по Харьковский области осуществляется медленно, поскольку регион "напичкан" зарубежными средствами разведки и ведения боёв, дронами, контролирующими ведение радиоэлектронной борьбы. Всё это готовилось Западом в течение восьми лет для борьбы с РФ. Помимо этого, ВСУ активно используют минирование.

"Эти стратегические направления замыкания котла, допустим, на нашем направлении — это либо Долгенькое, либо Барвинково, направление Краснополья, и туда дальше вниз до Славянска — они все перепаханы полностью", — рассказал Андрей Пинчук изданию "Украина.ру".

По мнению Пинчука, ВСУ "сыплют мины во всех направлениях", поскольку не планируют контратак и понимают, что возвращаться на эти территории не будут.