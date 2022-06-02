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Автор Элиза Ибрагимова

Пинчук: ВСУ минируют все важные направления СВО, так как не планируют контратак

Силовые структуры

По словам экс-министра безопасности ДНР, командира подразделения спецотряда "Центр" Андрея Пинчука, продвижение по Харьковский области осуществляется медленно, поскольку регион "напичкан" зарубежными средствами разведки и ведения боёв, дронами, контролирующими ведение радиоэлектронной борьбы. Всё это готовилось Западом в течение восьми лет для борьбы с РФ. Помимо этого, ВСУ активно используют минирование.

Пинчук: ВСУ минируют все важные направления СВО, так как не планируют контратак

"Эти стратегические направления замыкания котла, допустим, на нашем направлении — это либо Долгенькое, либо Барвинково, направление Краснополья, и туда дальше вниз до Славянска — они все перепаханы полностью", — рассказал Андрей Пинчук изданию "Украина.ру".

По мнению Пинчука, ВСУ "сыплют мины во всех направлениях", поскольку не планируют контратак и понимают, что возвращаться на эти территории не будут.

 

 

 

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу андрей пинчук
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