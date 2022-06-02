Народная милиция ЛНР и ВС РФ освободили от националистов почти всю территорию республики, передал слова Леонида Пасечника российский военкор Юрий Котенок.
Глава Луганской Народной Республики рассказал, что все населённые пункты зачищены от боевиков украинских вооруженных формирований, за исключением Северодонецка и Лисичанска.
Ранее сегодня Пасечник и вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова вручили награды раненым военнослужащим ЛНР, которые проходят лечение в республиканской клинической больнице.
"Вы ведете борьбу не только за жителей республики. За всех. За Россию", — поблагодарила солдат Кузнецова.
Глава ЛНР отметил высокую боевую подготовку бойцов Народной милиции и пожелал им скорого выздоровления.
"У нас все получится: и раны залечим, и республику отстроим, для того, чтобы наши дети и внуки жили в достойной стране", — заверил солдат Пасечник.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.