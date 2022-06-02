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Автор Антон Уткин

Леонид Пасечник: почти вся ЛНР освобождена, остались Северодонецк и Лисичанск

Силовые структуры

Народная милиция ЛНР и ВС РФ освободили от националистов почти всю территорию республики, передал слова Леонида Пасечника российский военкор Юрий Котенок.

Леонид Пасечник: почти вся ЛНР освобождена, остались Северодонецк и Лисичанск

Глава Луганской Народной Республики рассказал, что все населённые пункты зачищены от боевиков украинских вооруженных формирований, за исключением Северодонецка и Лисичанска.

Ранее сегодня Пасечник и вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова вручили награды раненым военнослужащим ЛНР, которые проходят лечение в республиканской клинической больнице.

"Вы ведете борьбу не только за жителей республики. За всех. За Россию", — поблагодарила солдат Кузнецова.

Глава ЛНР отметил высокую боевую подготовку бойцов Народной милиции и пожелал им скорого выздоровления.

"У нас все получится: и раны залечим, и республику отстроим, для того, чтобы наши дети и внуки жили в достойной стране", — заверил солдат Пасечник.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы лнр леонид пасечник
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