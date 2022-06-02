По словам председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елены Шишкиной, было бы вполне логично провести трибунал над украинскими националистами на территории ДНР.
Депутат полагает, что частично суд может проходить и на российской территории, поскольку представители киевского режима неоднократно совершали преступления в отношении россиян.
"Мы видим обстрелы Белгородской области. Поэтому не исключаем проведение и на территории Российской Федерации какой-то части трибунала. Промежуточный, в частности, мариупольский трибунал, пройдет в городе Мариуполь", — сказала Шишкина в интервью РИА Новости
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.