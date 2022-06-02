Шишкина: промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдёт в Мариуполе

По словам председателя комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елены Шишкиной, было бы вполне логично провести трибунал над украинскими националистами на территории ДНР.

Депутат полагает, что частично суд может проходить и на российской территории, поскольку представители киевского режима неоднократно совершали преступления в отношении россиян.