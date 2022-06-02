Руководитель МИД Швеции Анн Линде рассказала о намерении Стокгольма оказать Украине военную поддержку. Министр королевства пообещала передать Киеву противокорабельные ракеты и противотанковое оружие.
Вместе с этим глава шведского внешнеполитического ведомства отметила, что власти поставят ВСУ 12,7-мм винтовки и боеприпасы. Также Стокгольм отправит Киеву деньги, подчеркнула Линде.
"Общая сумма включает свыше 95 миллионов евро", — сказала министр.
Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток выступил против военной помощи Украине. По его мнению, оружием завладеют преступники.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.