Власти Швеции пообещали поставить Украине вооружения против кораблей и танков

Руководитель МИД Швеции Анн Линде рассказала о намерении Стокгольма оказать Украине военную поддержку. Министр королевства пообещала передать Киеву противокорабельные ракеты и противотанковое оружие.

Вместе с этим глава шведского внешнеполитического ведомства отметила, что власти поставят ВСУ 12,7-мм винтовки и боеприпасы. Также Стокгольм отправит Киеву деньги, подчеркнула Линде.

"Общая сумма включает свыше 95 миллионов евро", — сказала министр.

Ранее генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток выступил против военной помощи Украине. По его мнению, оружием завладеют преступники.