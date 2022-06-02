Матвейчук: "ВСУ готовит минирование цистерн с химикатами в Северодонецке"

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что Украина в Северодонецке ЛНР готовит очередную провокацию с подрывом химических веществ.

"По тем данным, что мы располагаем, Украина готовит провокацию — пытается заминировать цистерны с химическими веществами и, возможно, взорвут. Но я думаю, мы не дадим им такой возможности", — отметил он.

По словам эксперта, наступление союзных войск в Северодонецке идёт настолько стремительно, что вполне возможно, что Украина откажется от этой инициативы.

Матвейчук подчеркнул, что Северодонецк не должен повторить судьбу Мариуполя.

"В Северодонецке есть оборудованная промышленная зона, подготовленная к обороне, то есть это маленький Мариуполь, но, я думаю, для Украины произошедшее в "Азовстали" будет примером", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ готовит контрнаступление на Северодонецком направлении, чтобы разблокировать стратегически важную дорогу и перебросить резервы в Лисичанск, куда отступают подразделения украинской армии из Северодонецка.