ОК "Юг": ВС РФ нанесли четыре ракетных удара по по мосту через Южный Буг

Всё больше сообщений поступает из Николаевской области. Сегодня Оперативное командование "Юг" проинформировало о массированных ударах по железнодорожному мосту через реку Южный Буг.

В сообщении указано, что в результате прилёта четырёх крылатых ракет ВС РФ объект получил "значительные повреждения". Мост находится вблизи села Трихаты, что в 25 километрах от Николаева, и связывает три области: Кировоградскую, Одесскую и Николаевскую. Через данный объект железнодорожной инфраструктуры шли поставки западного вооружения для ВСУ.

Министерство обороны РФ данную информацию пока не подтверждает.