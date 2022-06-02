Всё больше сообщений поступает из Николаевской области. Сегодня Оперативное командование "Юг" проинформировало о массированных ударах по железнодорожному мосту через реку Южный Буг.
В сообщении указано, что в результате прилёта четырёх крылатых ракет ВС РФ объект получил "значительные повреждения". Мост находится вблизи села Трихаты, что в 25 километрах от Николаева, и связывает три области: Кировоградскую, Одесскую и Николаевскую. Через данный объект железнодорожной инфраструктуры шли поставки западного вооружения для ВСУ.
Министерство обороны РФ данную информацию пока не подтверждает.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.