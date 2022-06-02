Небензя о действиях Запада: "Совершает очередное военное преступление"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уверен, что Европа и США совершают военное преступление, поставляя на Украину оружие.

Небензя объяснил, что поставляемое ВСУ оружие используется для атак на Донбасс.

"Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление", — выразил своё мнение дипломат.

Небензя считает, что Запад закрывает глаза на преступления киевского режима. Он напомнил о гибели людей во время событий на Майдане.

Ранее в Вашингтоне заявили, что новый, одиннадцатый пакет военной помощи Украине от США оценивается в $700 млн и предполагает поставки на Украину реактивных систем залпового огня HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что условием для переломного момента в спецоперации на Украине станет увеличение поставок западного вооружения, а также усиление политической и экономической поддержки.