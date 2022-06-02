Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уверен, что Европа и США совершают военное преступление, поставляя на Украину оружие.
Небензя объяснил, что поставляемое ВСУ оружие используется для атак на Донбасс.
"Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление", — выразил своё мнение дипломат.
Небензя считает, что Запад закрывает глаза на преступления киевского режима. Он напомнил о гибели людей во время событий на Майдане.
Ранее в Вашингтоне заявили, что новый, одиннадцатый пакет военной помощи Украине от США оценивается в $700 млн и предполагает поставки на Украину реактивных систем залпового огня HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что условием для переломного момента в спецоперации на Украине станет увеличение поставок западного вооружения, а также усиление политической и экономической поддержки.
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