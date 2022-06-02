Обеспечить контроль над занятыми территориями в ходе спецоперации можно за счёт усиления российской группировки на Украине, считает эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Ионов.
"Украинский фронт — это большая территория, для удержания которой необходимо не менее 300-400 тысяч российских солдат. <…> Для закрытия линий соприкосновения, обеспечения полного контроля над занятыми территориями и борьбы с украинскими диверсионными группами лучше всего иметь численный перевес в три раза", — заявил Ионов в беседе с "МК".
На обучение добровольцев уйдёт от одного до трёх месяцев, если речь идёт о пехоте. Танкистов, лётчиков и артиллеристов обучать придётся гораздо дольше. Но без обучения в данном вопросе невозможно будет добиться хороших результатов, говорит эксперт.
Ионов рассказал, какие льготы и пособия положены тем, кто решит добровольно оправиться на Украину от российской стороны: участники получат звание ветеранов боевых действий, разовые и постоянные выплаты, а также повышенную пенсию.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
В Карачаево-Черкесии провожают в последний путь генерал-майора авиации Канамата Боташева, погибшего при исполнении воинского долга.