Эксперт Ионов: усилить ВС РФ для СВО можно за счёт добровольцев

Обеспечить контроль над занятыми территориями в ходе спецоперации можно за счёт усиления российской группировки на Украине, считает эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" Александр Ионов.

"Украинский фронт — это большая территория, для удержания которой необходимо не менее 300-400 тысяч российских солдат. <…> Для закрытия линий соприкосновения, обеспечения полного контроля над занятыми территориями и борьбы с украинскими диверсионными группами лучше всего иметь численный перевес в три раза", — заявил Ионов в беседе с "МК".

На обучение добровольцев уйдёт от одного до трёх месяцев, если речь идёт о пехоте. Танкистов, лётчиков и артиллеристов обучать придётся гораздо дольше. Но без обучения в данном вопросе невозможно будет добиться хороших результатов, говорит эксперт.

Ионов рассказал, какие льготы и пособия положены тем, кто решит добровольно оправиться на Украину от российской стороны: участники получат звание ветеранов боевых действий, разовые и постоянные выплаты, а также повышенную пенсию.