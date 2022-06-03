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Автор Антон Уткин

Военкор Сладков: украинские полицейские из Мариуполя перешли на сторону ДНР

Силовые структуры

Бывшие сотрудники Нацполиции Украины почти в полном составе решили перейти на службу в МВД ДНР. Только за один день заявление подали несколько сотен человек.

Военкор Сладков: украинские полицейские из Мариуполя перешли на сторону ДНР

Украинские полицейские по достоинству оценили поступок своего руководства, которое сбежало из города вскоре после начала спецоперации ВС РФ. Несмотря на "централизованную эвакуацию" начальства, сотрудники МВД несли службу в оккупированном националистами Мариуполе.

Как рассказал военкор Александр Сладков, сейчас бывшие полицейские помогают патрулировать город, участвуют в расчистке завалов и привлекаются к охране важных объектов. Подавляющее число сотрудников МВД Украины хотят перейти на службу народу Донецкой Народной Республики.

"Жители, понятно, на стороне ДНР, теперь и украинская полиция переходит в МВД республики", — отметил журналист.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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