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Автор Антон Уткин

В США признали неприятную правду: Россия побеждает на Украине

Силовые структуры

Политолог из США Эндрю Лэтэм рассмотрел четыре возможных варианты развития событий на Украине и был вынужден признать, что Россия обречена победить.

В США признали неприятную правду: Россия побеждает на Украине

Американский аналитик издания The Hill насчитал четыре сценария развития украинского кризиса. По его мнению, оккупация Россией Украины маловероятна, к тому же Кремль не раз утверждал, что это не является целью спецоперации.

Полный разгром российских войск, и восстановление Украины в границах, существовавших до 2014 года, невозможно абсолютно, так как силы армии неравны. Также эксперт посоветовал не рассматривать серьёзно вариант, при котором Киев сможет вернуть себе территории на юге страны, контролируемые сейчас союзными войсками ВС РФ и ополчения ЛДНР.

"Остается только один возможный, но неприятный исход: фрагментированная Украина, которая не является ни полностью частью Запада, ни входит полностью в Россию", — пришёл к выводу Лэтэм.

Специалист уверен, что именно такой исход удовлетворит основное и фундаментальное желание Кремля: лишение Украины возможности войти в НАТО и ЕС.

"Демонстрация неразумности вмешательства в естественную сферу влияния России будет явной победой Москвы", — резюмировал политолог.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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