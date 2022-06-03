Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о военной спецоперации по освобождению граждан страны на территории Украины. Как отметил президент республики, во время миссии никто не стрелял, однако власти готовились к плохому сценарию.
"Хорошо, что она (спецоперация. — Прим. ред.) прошла по одному из спокойных вариантов. Обошлось без стрельбы", — подчеркнул руководитель Белоруссии, слова которого приводит Белта.
Ранее Лукашенко заявил, что Европа и НАТО стали частью глобального конфликта с Россией. По мнению президента, противостояние организовали американские власти.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.