Кадыров после встречи с Шойгу: "Спецоперация пойдёт в ускоренном темпе"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу определил новые задачи, которые позволят ускорить спецоперацию по демилитаризации Украины. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, тактика Вооружённых сил РФ на Украине будет улучшена.

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — отметил Кадыров.

Он также добавил, что Шойгу попросил его передать искренние слова благодарности чеченским бойцам за весомый вклад в борьбу против националистических формирований Украины.

Ранее глава Чечни призвал лидеров ЕС заставить украинского президента Владимира Зеленского продолжить переговоры с российской делегацией. Как отметил Кадыров, для спасения Украины Зеленскому нужно "протереть глаза, замыленные западной пропагандой". Он порекомендовал Киеву принять все предложения, которые выдвигает Москва.