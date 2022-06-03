Ищенко: Польша боится получить от России по морде за захват Галиции

Пока ВС РФ ведут наступление в Донбассе, западные страны притормаживают поставки вооружений в зону СВО, а Польша откладывает свои планы вводить солдат в Галицию.

Об этом сообщил политолог и эксперт Ростислав Ищенко.

По его словам, поляки очень хотят получить кусок Западной Украины. Они даже привезли президенту Владимиру Зеленскому проект закона, где им фактически обещана уния Украины с Польшей.

Если закон примут, то Варшава через какое-то время на любых переговорах сможет говорить Москве: "Крым же тоже наш, мы с Киевом подписали соглашение о том, что поляки в Незалежной с особыми правами. А Крым — это же территория Украины", говорит аналитик.

"И торговаться безбожно — ладно, мы какие-то ваши приобретения признаем, но вы признайте наши. Этого они хотят, но они очень боятся, потому что понимают, что можно получить Галицию, а можно получить по морде, а вот последнее — не очень хочется", — подчеркнул Ищенко.

Он уверен, что Польша будет действовать по результатам развития ситуации в СВО.

Если создастся впечатление, что ВСУ остановили наступление РФ, то поляки становятся смелее. Как только российские войска начинает активно наступать — Запад вместе с Польшей останавливает поставки оружия и смотрит, что дальше будет.