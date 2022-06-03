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Автор Инна Винникова

НМ ЛНР показала, как ВСУ сделали из Северодонецка укрепрайон

Силовые структуры

Народная Милиция ЛНР показала репортаж из Северодонецка. Боевики ВСУ пытались удержать город, создавая укрепрайоны буквально из каждого жилого массива. Они хотели сделать из населённого пункта неприступную крепость, но штурмовые бригады Луганского оборонного ведомства  стремительно ворвались в город при поддержке артиллерии.

Северодонецк
Северодонецк

Блиндажи, окопы и огневые точки были оборудованы в каждом дворе, на каждой улице и даже на детских площадках. Безопасность гражданского населения города бойцам ВСУ была не важна.

"Укрофашисты готовы пожертвовать жизнями мирных граждан ради того, чтобы удержать территорию, пусть даже выжженную и безлюдную", — говорится в репортаже.

Показаны опустевшие дома с дырами от снарядов, внутренний двор школы с мешками с песком, перерытая детская игровая площадка, окопы в жилых районах и забаррикадированные перекрёстки. Местами кадры напоминают Мариуполь и, судя по всему, тактика ВСУ не меняется — в их задачу входит нанесение максимальных разрушений на территориях ЛДНР.

 

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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