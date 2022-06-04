Украина уже хочет получить от Германии подводные лодки

Киевский режим надеется получить от Берлина подводные лодки.

Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в разговоре с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт попросил передать их Незалежной, сообщает Верховная Рада.

Спикер сказал, что не исключена возможность поставки подлодок, так как украинская сторона готова "быть оборонной восточной границей всего европейского континента". Как отметил Стефанчук, Украина также надеется, что получит от Германии наземные системы противовоздушной обороны с ракетами IRIS-T.

Раньше Киев неоднократно критиковал Германию за слишком "медленную" военную помощь украинской армии.