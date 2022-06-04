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Автор Мария Карева

Sohu: США использовали Данию для поставок ракет Harpoon Украине

Силовые структуры

США наращивают поставки оружия на Украину, причём военная техника становится всё более серьёзной. Однако Вашингтон опасается переусердствовать и разозлить Москву, поэтому вынужден прибегать к хитроумным уловкам, чтобы и дальше затягивать украинский конфликт.

Sohu: США использовали Данию для поставок ракет Harpoon Украине

Дания заявила, что готова направить в качестве военной помощи ВСУ противокорабельные ракеты Harpoon американского производства. Китайские аналитики убеждены, что это заявление было сделано для того, чтобы проверить реакцию России на отправку подобного вооружения. По мнению экспертов, США не смеют напрямую поставлять ракеты на Украину, поскольку это приведёт к эскалации конфликта.

"В такой ситуации было решено: пусть сначала Дания поставит немного ракет, а Белый дом в это время понаблюдает за реакцией Путина", — говорится в статье Sohu.

Дания заявила о готовности передать Украине ракеты 23 мая. Спустя несколько дней Россия произвела испытательный запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Этот шаг Москвы (испытания "Циркона". — Прим. ред.) можно истолковать, как явное предупреждение не вмешиваться в дела Украины, а также одно из средств сдерживания западных стран", — отмечают авторы.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша дания россия украина
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