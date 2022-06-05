ВКС России на окраине Киева уничтожили западную бронетехнику

Вооружённые силы России высокоточными ракетами нанесли удар по ремонтному предприятию на окраине Киева. В результате уничтожены танки и другая бронетехника, которую Украине поставили страны Восточной Европы, сообщили в Минобороны РФ.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещённые в корпусах вагонно-ремонтного предприятия", — говорится в сообщении.

Кроме того, российской армией ликвидированы цеха в Краматорске и в других населённых пунктах, где осуществлялся ремонт военной техники ВСУ, повреждённой в ходе боевых действий.