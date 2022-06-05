Вооружённые силы России высокоточными ракетами нанесли удар по ремонтному предприятию на окраине Киева. В результате уничтожены танки и другая бронетехника, которую Украине поставили страны Восточной Европы, сообщили в Минобороны РФ.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещённые в корпусах вагонно-ремонтного предприятия", — говорится в сообщении.
Кроме того, российской армией ликвидированы цеха в Краматорске и в других населённых пунктах, где осуществлялся ремонт военной техники ВСУ, повреждённой в ходе боевых действий.
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