Киевский режим может повторить судьбу Кореи, которую разделили надвое для достижения мира.
Об этом сообщил The Washington Post.
Эксперт-"международник" Дэвид Игнатиус уверен в возможности "корейского варианта" — разделения Украины на две части. Так США когда-то поступили с Кореей, где не достигли своих целей военным путём.
В 1953 году многим прекращение огня казалось поражением, однако сегодня Южная Корея — экономически развитая страна, и это может стать перспективой послевоенной Украины, пишет Игнатиус.
Он заявил, что бравурные настроения о быстрой победе над РФ стремительно тают и раздел Украины может быть тем шагом, который не допустит изматывающих боевых действий по корейскому сценарию.
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