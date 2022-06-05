The Washington Post: Украину могут разделить по корейскому сценарию

Киевский режим может повторить судьбу Кореи, которую разделили надвое для достижения мира.

Об этом сообщил The Washington Post.

Эксперт-"международник" Дэвид Игнатиус уверен в возможности "корейского варианта" — разделения Украины на две части. Так США когда-то поступили с Кореей, где не достигли своих целей военным путём.

В 1953 году многим прекращение огня казалось поражением, однако сегодня Южная Корея — экономически развитая страна, и это может стать перспективой послевоенной Украины, пишет Игнатиус.

Он заявил, что бравурные настроения о быстрой победе над РФ стремительно тают и раздел Украины может быть тем шагом, который не допустит изматывающих боевых действий по корейскому сценарию.