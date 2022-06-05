Что будет с НАТО в случае войны с Россией?
Такой вопрос задаёт американский электронный журнал-ежедневник The American Thinker
Издание сопоставило российские боевые возможности и возможности альянса НАТО, и пришло к неприятному для Запада выводу — североатлантический военный блок не может противостоять ВС РФ ни в чём.
Вооружённые силы России уверенно побеждают в спецоперации на Украине, и военный конфликт с ними неизбежно закончился бы для западных оппонентов полной катастрофой, исправить которую американцы могли бы лишь при помощи ядерного оружие, что привело бы к гибели цивилизации.
РФ и Альянс стоят у края экзистенциальной ловушки. Победа Запада в любой войне с российской армией на европейском континенте маловероятна без применения оружия массового поражения. А вот полное поражение НАТО от рук русских очень даже вероятно, пишет журналист издания Роберт Хантер.
Штаты должны сделать всё, чтобы избежать такой катастрофы, отказавшись от каких-либо намерений участвовать в боевых действиях против ВС РФ и воздержаться от накачки Украины оружием. Вашингтон должен призвать Москву и Киев к переговорам о мирном соглашении.
"У нас заканчивается время, чтобы предотвратить худший кризис в истории человечества со времен Второй мировой войны", — подытожил журнал.
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