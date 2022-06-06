"Азов"* признавал, что 70% населения в Мариуполе поддерживают Россию

В Мариуполе найдена секретная документация националистического батальона "Азов"*.

Документ отмечает, что на территориях ДНР (тогда ещё подконтрольных киевскому режиму) 70 процентов граждан имеют пророссийские настроения.

"Местное население настроено пророссийски в 70% случаев", — сказано на одной из страниц найденного "архива" националистов.

Этот был план подготовки к боевым действиям в Мариуполе и в пригородах, сообщает РИА Новости.

Документ находился на базе нацбата, который расположился рядом с 61 городской школой Мариуполя. Он представляет собой секретную оперативную разработку "Азова"* под кодовым названием "Шторм".

Всё это доказывает тщательно проработанный план боевых действий украинских боевиков против Донбасса.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.