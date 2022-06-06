В Мариуполе найдена секретная документация националистического батальона "Азов"*.
Документ отмечает, что на территориях ДНР (тогда ещё подконтрольных киевскому режиму) 70 процентов граждан имеют пророссийские настроения.
"Местное население настроено пророссийски в 70% случаев", — сказано на одной из страниц найденного "архива" националистов.
Этот был план подготовки к боевым действиям в Мариуполе и в пригородах, сообщает РИА Новости.
Документ находился на базе нацбата, который расположился рядом с 61 городской школой Мариуполя. Он представляет собой секретную оперативную разработку "Азова"* под кодовым названием "Шторм".
Всё это доказывает тщательно проработанный план боевых действий украинских боевиков против Донбасса.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.