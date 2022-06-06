По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, передача Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS является не самым лучшим сценарием для России, поскольку боеприпасы РСЗО могут поражать объекты как в ближней, так и дальней зонах.
Эксперт полагает, что если Украина решит атаковать российскую территорию, используя HIMARS, то Москва нанесёт незамедлительный ракетный удар по центрам принятия решений в Киеве.
"Мгновенный, быстрый и "кинжальный удар" для уничтожения администрации президента Украины, генерального штаба ВСУ, СБУ и всех ключевых объектов государственного и системного управления. Мгновенно, внезапно и быстро", — цитирует мнение Коротченко "Военное дело".
Эксперт считает, что лучшим сценарием ответа со стороны России является предотвращение каких-либо ударов. Для этого российским войскам необходимо ликвидировать транспортно-логистическую инфраструктуру Украины на западных и южных рубежах.
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