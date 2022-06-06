Коротченко: американские РСЗО станут причиной удара ВС РФ по офису Зеленского

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, передача Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS является не самым лучшим сценарием для России, поскольку боеприпасы РСЗО могут поражать объекты как в ближней, так и дальней зонах.

Эксперт полагает, что если Украина решит атаковать российскую территорию, используя HIMARS, то Москва нанесёт незамедлительный ракетный удар по центрам принятия решений в Киеве.

"Мгновенный, быстрый и "кинжальный удар" для уничтожения администрации президента Украины, генерального штаба ВСУ, СБУ и всех ключевых объектов государственного и системного управления. Мгновенно, внезапно и быстро", — цитирует мнение Коротченко "Военное дело".

Эксперт считает, что лучшим сценарием ответа со стороны России является предотвращение каких-либо ударов. Для этого российским войскам необходимо ликвидировать транспортно-логистическую инфраструктуру Украины на западных и южных рубежах.