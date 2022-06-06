На Украине хотят ввести закон о призыве в армию с 16 лет

На сайте украинской Верховной Рады появилось постановление о поправке об изменении призывного возраста.

Теперь молодые украинцы могут попасть на службу в армию с 16 лет. Плюс ко всему, могут призывать и девушек без детей.

"Украинцы! Вы понимаете, что Зеленский, не только вас, взрослых приговорил к смерти, он и ваших детей забрать хочет! Украина окончательно превращена в нацистскую Германию 1945 года", — возмущается в месенджере бывший нардеп Илья Кива.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что для контрнаступления и полного "освобождения временно оккупированных Россией территорий, ВСУ необходимо сформировать 6 новых бригад численностью 25 000 человек".

"План до "последнего украинца" выполняется шикарно", — комментируют в социальных сетях новость сами жители Незалежной.