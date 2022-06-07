Местоположение позиций противника раскрыли российские БПЛА. Бронетехника ВС была сосредоточена в лесном массиве и указывала на попытку контратаки.
Получив координаты, "Мста-С" ударила высокоточным боеприпасом "Краснополь" по вражеским танкам, сорвав планы ВСУ и уничтожив бронетехнику, сообщаем Министерство обороны РФ.
"Высокоточный боеприпас, который применяли сначала на полигонах, здесь уже применили на практике. Применение по ярко выраженным целям, отдельно расположенным. Точное попадание с первого снаряда. Не надо никаких пристрелок. Каждый снаряд — попадание", — комментирует работу "Мста-С" командир батареи.
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