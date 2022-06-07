Путин объявил о реформе МВД России из-за положения в Донбассе

Президент России Владимир Путин распорядился реформировать МВД России. Как утверждают источники, решение было принято из-за ситуации в Донбассе.

Опубликованный на официальном правительственном портале документ гласит, что дополнительными штатными единицами усилят оперативное управление, которому будет поручена организация работы органов внутренних дел на территории Донбасса.

Также в штатном расписании появится дополнительная должность заместителя по работе с личным составом.

Изменения необходимы для выстраивания работы с населением, в том числе для работы с гражданами Херсонской области, ДНР и ЛНР, уверены эксперты. Таким образом российский лидер реорганизует работу Министерства внутренних дел, чтобы ведомство безболезненно перенесло переход к новым реалиям.