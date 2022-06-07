Испанский генерал Фонтенла заявил, что у Украины нет шансов разгромить ВС России

Более 100 дней длится российская спецоперация на Украине. Военные эксперты и аналитики высказывают свои мнения по поводу конфликта, многие из них склоняются к тому, что ВС РФ с большой вероятностью завершат СВО победой. Испанский генерал в отставке Сальвадор Фонтенла считает, что у Украины нет шансов разгромить российскую армию.

"Чтобы узнать победителя, нужно дождаться завершения партии. <…> Лучше спросить, кто добивается стратегических целей. По-моему, Россия. Мы не знаем, какие у неё максимальные цели, но она удерживает инициативу, ей удалось завоевать территории и расширить контроль над Азовским морем", — говорит генерал в интервью изданию El Debate.

Фонтенла не понимает, зачем Испания занимает враждебную позицию в отношении России. По его мнению, Мадриду надо было занять нейтральное положение, как и относительно Украины.

Генерал уверен, что длящийся более трёх месяцев конфликт не идёт к завершению, так как это "долгая конфронтация между США и Россией, а Украина здесь — всего лишь очередная пешка".