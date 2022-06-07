Кнутов: солдаты ВСУ в 90% случаев промахиваются по самолетам из ПЗРК

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов назвал бравадой заявления Вооружённых сил Украины о том, что украинские военные якобы посадят самолёты российских Воздушно-космических сил на аэродромы.

Правда заключается в том, что менее 10% переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger стреляют в сторону цели, остальные 90% промахиваются, отметил Кнутов.

Эксперт сообщил, что российские самолёты и вертолёты легко уходят от ракет ПЗРК и открывают огонь по тому месту, откуда стрелял противник. К атаке подключаются реактивные системы залпового огня и артиллерия, которые "застилают" снарядами территорию, с которой велась стрельба из Stinger.

Таким образом, выстрелы из ПЗРК по российским самолетам могут привести лишь к уничтожению солдат ВСУ, подчеркнул Кнутов.

Ранее член Конгресса США Майк Галлахер заявил, что Пентагон уже отправил Киеву семилетний запас противотанковых ракетных комплексов Javelin. По данным Reuters, гигант военно-промышленного комплекса США Raytheon Technologies сообщил, что поставки Stinger для Киева могут скоро прекратиться из-за нехватки материалов для производства ПЗРК.