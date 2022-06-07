Момент взрыва моста у Святогорской лавры войсками ВСУ попал на видео

БПЛА РФ зафиксировал неудачную попытку ВСУ подорвать мост через Северский Донец у Святогорской лавры.

Попытка ВСУ взорвать мост оказалась неудачной. Беспилотник (БПЛА) "Отважных" следил за обстановкой в зоне боевых действий и зафиксировал подрыв.

Как сообщает источник "RusVesna", после неудачной попытки украинские заградотряды всё же подорвали мост у правого берега. Делалось это с целью не допустить отступления ВСУ. Источник издания сообщает, что многим украинским боевикам пришлось спасаться вплавь, а несколько человек и вовсе утонули.

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