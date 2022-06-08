Военный эксперт заявил о критическом положении ВСУ в Запорожье

Специалист по военным вопросам Анатолий Матвийчук заявил, что положение частей Вооружённых сил Украины в Запорожской области стало критическим — Киев бросает на это направление те резервы, которые планировал использовать в Донбассе.

По данным эксперта, в Запорожье армия России прорвала оборону противника и блокировала поставки боеприпасов и продовольствия для украинских войск. В беседе с News. ru Матвийчук высоко оценил шансы ВС РФ на успешное наступление на этом направлении.

Он сообщил, что Киев направил в Запорожье советские танки, которые передала Украине Польша. Однако расположенные здесь части ВСУ состоят из семейных мужчин в возрасте 35-45 лет, которые не имеют соответствующей подготовки для ведения боевых действий. Естественно, эти люди не готовы умирать за киевский режим, и при первой возможности они дезертируют, добавил Матвийчук.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум о присоединении Крыма к России был легитимным и полуостров является законной частью РФ.