Специалист по военным вопросам Анатолий Матвийчук заявил, что положение частей Вооружённых сил Украины в Запорожской области стало критическим — Киев бросает на это направление те резервы, которые планировал использовать в Донбассе.
По данным эксперта, в Запорожье армия России прорвала оборону противника и блокировала поставки боеприпасов и продовольствия для украинских войск. В беседе с News. ru Матвийчук высоко оценил шансы ВС РФ на успешное наступление на этом направлении.
Он сообщил, что Киев направил в Запорожье советские танки, которые передала Украине Польша. Однако расположенные здесь части ВСУ состоят из семейных мужчин в возрасте 35-45 лет, которые не имеют соответствующей подготовки для ведения боевых действий. Естественно, эти люди не готовы умирать за киевский режим, и при первой возможности они дезертируют, добавил Матвийчук.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум о присоединении Крыма к России был легитимным и полуостров является законной частью РФ.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.