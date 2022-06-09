Минувшей ночью ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. Речь идёт о ликвидации складов с боеприпасами, в том числе поставленными странами НАТО. Ударам подверглась и казарма с находящимися в ней подразделениями, в составе которых были и зарубежные наёмники, пишет "Военное обозрение".
По данным издания, ударом с воздуха был уничтожен военный объект ВСУ в районе н.п. Мерефа Харьковской области. Удары нанесли поражение и к югу от Чугуева, у села Ртищево возле реки Глиница.
Помимо этого ликвидирован ряд объектов в Одесской области, используемой украинской стороной для накопления иностранного вооружения и техники. Поставки осуществляются через территорию Румынии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.