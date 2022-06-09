В Харькове уничтожены казарма с иностранными наёмниками и склады боеприпасов ВСУ

Минувшей ночью ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Харькове. Речь идёт о ликвидации складов с боеприпасами, в том числе поставленными странами НАТО. Ударам подверглась и казарма с находящимися в ней подразделениями, в составе которых были и зарубежные наёмники, пишет "Военное обозрение".

По данным издания, ударом с воздуха был уничтожен военный объект ВСУ в районе н.п. Мерефа Харьковской области. Удары нанесли поражение и к югу от Чугуева, у села Ртищево возле реки Глиница.

Помимо этого ликвидирован ряд объектов в Одесской области, используемой украинской стороной для накопления иностранного вооружения и техники. Поставки осуществляются через территорию Румынии.