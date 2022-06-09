Трухан: Израиль "кинул" Киев с "Железным куполом" из-за страха перед ракетами РФ

Берлин не торопится поставлять Киеву "Леопарды", потому что боится антирекламы.

Об этом сообщил полковник в запасе, военный эксперт Владимир Трухан.

По его словам, в Германии не хотят, чтобы их "Леопарды" попали под огонь ВС РФ. Ведь когда начнут жечь танки, это будет худшей рекламой.

А это не только деньги. Антиреклама - это еще и неспокойствие своих граждан. Поэтому Израиль и "кинул" Киев с "Железным куполом", отметил военный эксперт.

"Подозреваю, что Израиль поставлять его не хочет, ровно потому, что он понимает, что "Железный купол" против самопальных ракет Хезболлы, он нормальный. А вот тот же самый "Купол" против того арсенала, который имеет ВС РФ, он может и останется железным, но станет дырявым", — подытожил Трухан.