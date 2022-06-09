Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВКС РФ уничтожили в Житомирской области учебный центр с иностранными наёмниками
Генсек НАТО Столтенберг заразился опоясывающим лишаем
Мартынов: подписывать договор с Россией будет уже не Зеленский
В Харькове уничтожены казарма с иностранными наёмниками и склады боеприпасов ВСУ
Синельщиков: "Зеленский может попасть под трибунал"
Гаврилов: обещаниям Киева не наносить удары по РФ с помощью HIMARS "грош цена"
В Запорожье хотят как можно быстрее провести референдум о вхождении в состав РФ
Гаврилов: оружие, поставляемое Западом Киеву, перепродаётся на чёрном рынке
"Одноклассники" организовали премьеру сериала в честь дня рождения Петра I

Трухан: Израиль "кинул" Киев с "Железным куполом" из-за страха перед ракетами РФ

Силовые структуры

Берлин не торопится поставлять Киеву "Леопарды", потому что боится антирекламы.

Об этом сообщил полковник в запасе, военный эксперт Владимир Трухан.

По его словам, в Германии не хотят, чтобы их "Леопарды" попали под огонь ВС РФ. Ведь когда начнут жечь танки, это будет худшей рекламой.

А это не только деньги. Антиреклама - это еще и неспокойствие своих граждан. Поэтому Израиль и "кинул" Киев с "Железным куполом", отметил военный эксперт.

"Подозреваю, что Израиль поставлять его не хочет, ровно потому, что он понимает, что "Железный купол" против самопальных ракет Хезболлы, он нормальный. А вот тот же самый "Купол" против того арсенала, который имеет ВС РФ, он может и останется железным, но станет дырявым", — подытожил Трухан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Общество
Симоньян рассказала о заявлениях Аллегровой: "Она в другом лагере"
Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер Валерий Рокотов В Центре им. Мейерхольда выкликают со сцены "русскую смерть" Валерий Рокотов Любовь Степушова Германия забыла, кто вёл жестокие войны, и будет за это наказана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Европа сократит поставки Украине военной техники из-за больших потерь на СВО
Мир. Новости мира
Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина
Депутат Рады заявил о больших потерях ВСУ под Николаевом
Мир. Новости мира
Депутат Рады заявил о больших потерях ВСУ под Николаевом
Последние материалы
Гаврилов: обещаниям Киева не наносить удары по РФ с помощью HIMARS "грош цена"
В Запорожье хотят как можно быстрее провести референдум о вхождении в состав РФ
Гаврилов: оружие, поставляемое Западом Киеву, перепродаётся на чёрном рынке
"Одноклассники" организовали премьеру сериала в честь дня рождения Петра I
Депутат Делимханов: чеченские бойцы останутся на Украине до конца спецоперации
Захар Прилепин: российская военная база в Никарагуа сделает США сговорчивее
Штаб ТерО ДНР: "Идут бои за Славянск"
The Times: НАТО проводит крупнейшие учения ПВО "на пороге" у России
Ополченец ДНР рассказал о встрече со своим мучителем: разорвать хотелось
Жителям Николаева грозит массовый голод: хлеб по карточкам, буханка на три дня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников