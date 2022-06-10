У острова Змеиный замечена подлодка класса "Варшавянка". По информации СМИ субмарина прибыла сюда из центральной части акватории Чёрного моря.
Цель пребывания её — пока неизвестна. А всплытие подводной лодки зафиксировал экипаж гражданского судна, который в тот момент находился сравнительно недалеко от острова.
В Интернете показали дизель-электрическую подлодку класса "Варшавянка", находящуюся в надводном положении. Хотя цель её появления в данном районе неизвестна, несколько источников сообщили, что накануне в направлении Змеиного выдвинулось специальное морское судно, используемое для перезарядки ракетных установок на субмаринах.
На каком точно расстоянии подлодка находилась от острова — не уточняется.
Ранее в центральной части акватории Чёрного моря заметили группу из семи военных кораблей.
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