У острова Змеиный замечена подводная лодка класса "Варшавянка"

У острова Змеиный замечена подлодка класса "Варшавянка". По информации СМИ субмарина прибыла сюда из центральной части акватории Чёрного моря.

Цель пребывания её — пока неизвестна. А всплытие подводной лодки зафиксировал экипаж гражданского судна, который в тот момент находился сравнительно недалеко от острова.

В Интернете показали дизель-электрическую подлодку класса "Варшавянка", находящуюся в надводном положении. Хотя цель её появления в данном районе неизвестна, несколько источников сообщили, что накануне в направлении Змеиного выдвинулось специальное морское судно, используемое для перезарядки ракетных установок на субмаринах.

На каком точно расстоянии подлодка находилась от острова — не уточняется.

Ранее в центральной части акватории Чёрного моря заметили группу из семи военных кораблей.