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В Орехове-Зуеве лже-медсёстры ограбили пенсионерку на 10 тыс. долларов

Силовые структуры

В то время, как глава государства Владимир Путин проводит индексацию пенсий, мошенники продолжают проворачивать аферы с пожилыми гражданами.

В Орехове-Зуеве лже-медсёстры ограбили пенсионерку на 10 тыс. долларов

Так, в правоохранительные органы города Орехово-Зуево обратилась местная 67-летняя жительница, сообщив, что мошенницы под видом медсестёр вынесли из её квартиры десять тысяч долларов.

"Мошенницы пришли в квартиру жертвы, та открыла им дверь. Одна из "специалисток" отвлекала пенсионерку, задавала вопросы о состоянии здоровья. Сообщница тем временем проникла в комнату и забрала из шкафа конверт с крупной суммой", — пишет издание "Вести Подмосковья".

По словам правоохранителей, мошенниц удалось задержать на съемной квартире в Чехове.

"Ими оказались 32-летняя и 38-летняя жительницы Брянской области, одна из них ранее уже была судима", — отмечают они.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, выясняется их причастность к подобным преступлениям в других городах.

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Автор: Елена Ивченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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