Липовой: "Более 60% ранений жители ДНР получают от иностранных снайперов"

Участник афганской и чеченских войн, Герой России, глава президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой сообщил, что свыше 60 процентов гражданского населения в Донецкой Народной Республике получают ранения от обстрелов иностранных снайперов, прибывших воевать в рядах ВСУ.

"Следственный комитет РФ установил, что более 60% ранений, полученных мирными жителями ДНР, было сделано из винтовочного оружия снайперов в тех районах, где работали наемники. Такие люди едут туда как на "сафари" и убивают по сути чужих для них по вере, культуре людей, поэтому им все равно, кого убрать, девочку, бабушку, женщину, старика, никакого сожаления у них к ним нет", — приводит его слова URA.RU.

По словам военного, подобным действиям со стороны иностранных наёмников не может быть никаких оправданий, добавив, что они за свои зверства получают деньги и удовольствие от стрельбы.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил трёх иностранных наёмников — британцев Эндрю Айслина и Шона Пиннера и марроканца Саадуна Брагима к смертной казни за наёмничество, насильственный захват власти и терроризм.