Военная спецоперация на Украине не перейдёт в мировую войну. Однако в будущем Россию может ожидать новая волна спецопераций, считает заместитель главы академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. Своим мнением он поделился с Общественной Службой Новостей.
Запад не будет напряму атаковать, убеждён он, но провоцировать Соединённые Штаты и Североатлантический альянс Россию могут.
"Американцы сделают всё от них зависящее, чтобы разжечь конфликт ещё раз в Нагорном Карабахе и там ещё раз столкнуть Россию с Турцией. США будут делать всё от них зависящее, чтобы также разжечь конфликт в центральной Азии с Афганистаном", — высказал предположения Сивков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.