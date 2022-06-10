Сивков прогнозирует РФ новую серию военных спецопераций из-за США и НАТО

Военная спецоперация на Украине не перейдёт в мировую войну. Однако в будущем Россию может ожидать новая волна спецопераций, считает заместитель главы академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. Своим мнением он поделился с Общественной Службой Новостей.

Запад не будет напряму атаковать, убеждён он, но провоцировать Соединённые Штаты и Североатлантический альянс Россию могут.

"Американцы сделают всё от них зависящее, чтобы разжечь конфликт ещё раз в Нагорном Карабахе и там ещё раз столкнуть Россию с Турцией. США будут делать всё от них зависящее, чтобы также разжечь конфликт в центральной Азии с Афганистаном", — высказал предположения Сивков.