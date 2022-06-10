В южной части Севастополя сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны РФ сработала над Севастополем ночью 10 июня.

Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в южной части города, в районах Карантинной и Песочной бухт замечены следы от заряда ПВО и след в небе от пораженного объекта.

Официальной информации пока нет.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ПВО РФ сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины над населённым пунктом Беляры под Одессой. Также уничтожены 8 беспилотников украинской армии.

Позже губернатор Михаил Развозжаев сообщил, что системы ПВО успешно отработали над Севастополем в рамках тренировки.