Приговорённых к смерти наёмников на Украину привели отчасти их жёны

В ДНР вынесли смертный приговор иностранным наёмникам — двум британцам и марокканцу.

"Московский Комсомолец" выяснил, что привело англичан на скамью подсудимых.

48-летний Шон Пиннер приехал наниматься в ВСУ четыре года назад. На Украине британец встретил свою будущую супругу Ларису и решил остаться. Сейчас его жена резко критикует ДНР и РФ.

Родные Пиннера рассказали, что он был морпехом по контракту до конца текущего года. Далее он хотел заняться гуманитарной деятельностью в Незалежной.

Второго британца, Эйдена Эслина, в зону боевых действий отчасти тоже привела любовь. В Николаеве у него появилась невеста Диана. Раньше боевик воевал в Сирии, на родине его два раза подозревали в терроризме, а в украинскую армию он вступил еще до СВО.

Товарищ Эслина рассказывает, что у него была налажена жизнь на Украине. Гражданство у солдата двойное — украинское и британское. После начала специальной операции Диана переехала в Британию, поближе к свекрови.

Получается, что оба наёмника в какой-то мере остались поддерживать киевскую власть из-за своих жён.