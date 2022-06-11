Мирошник: на заводе "Азот" заблокированы 300-400 солдат ВСУ — взяли заложников

На заводе "Азот" в Северодонецке заблокированы 300-400 украинских военных, заявил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник. Кроме того, по словам представителя дипмиссии, на территории могут находиться и несколько сотен мирных жителей.

Как подчеркнул Мирошник, гражданские прятались на территории завода от обстрелов и оказались в "блокаде".

"На "Азоте" сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината. Там же могут оставаться и до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище завода", — пояснил Мирошник.

Посол отметил, что гражданские могут находиться и в других частях завода. Как подчеркнул посол, ВСУ пытаются "торговаться", прикрываясь заложниками. В частности просят открыть "зелёный коридор" для перехода в Лисичанск. Как подчеркнул Мирошник, их требования даже не будут обсуждаться.